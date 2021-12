MACERATA Stabilizzazione dei precari in provincia, la Cisl funzione pubblica di Macerata ha espresso grande soddisfazione per il decreto siglato dal presidente della Provincia di Macerata mediante il quale, successivamente alle reiterate istanze sindacali, dal 30 dicembre prossimo, 15 giovani professioniste e professionisti assunti precedentemente a tempo determinato a causa del sisma, vedranno stabilizzati a tempo pieno e indeterminato il loro rapporto di lavoro con l'Ente, grazie all'impegno congiunto della segreteria Cisl e degli Rsu Cisl coordinati dal geometra Paolo Virgili nonché dalle condivisioni del presidente Pettinari».Alessandro Moretti, segretario della Cisl funzione pubblica poi aggiunge: «Con le condivisioni del presidente Pettinari, dei dirigenti e del personale degli uffici si è finalmente giunti al superamento di gran parte del precariato presso la provincia di Macerata. Tuttavia prosegue incessante l'azione della Cisl al fine di rappresentare gli interessi di coloro i quali non hanno maturato al momento i requisiti per la stabilizzazione al fine di poterli inserire in un futuro prossimo». I funzionari, in parte ingegneri e amministrativi, più un architetto e un geologo, hanno incontrato il presidente Pettinari che li ha ringraziati per il lavoro fin qui svolto, stimolandoli a un'azione ancora più incisiva.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

