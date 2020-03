MACERATA Sono scaduti i termini dell'isolamento domiciliare fiduciario cui erano stati sottoposti, su indicazione del dipartimento di prevenzione dell'Area Vasta 3 dell'Asur Marche, tre cittadini residenti nel comune di San Severino Marche che, responsabilmente e per volontà propria, avevano comunque deciso di chiudersi in casa dopo aver preso parte a una fiera nel nord Italia.

«Nessun caso positivo di Coronavirus Covid-19, i nostri concittadini hanno dato la dimostrazione di come ci si deve comportare decidendo autonomamente di mettersi in quarantena. La stessa cosa che dovrebbe fare chi è rientrato da zone a rischio - sottolinea il sindaco, Rosa Piermattei, che come autorità locale torna a tranquillizzare la comunità settempedana sottolineando però - Rispettiamo le regole, diamo tutti il buon esempio. Nessuno può considerarsi in zona franca per cui ciascuno di noi, in prima persona, può fare qualcosa per evitare il dilagare dell'emergenza. Le raccomandazioni sono note, non servono allarmismi ma neanche sottovalutazioni. Recependo il nuovo Decreto del Presidente del Consiglio, firmato domenica 8 marzo, anche nel territorio comunale si sta provvedendo alla sospensione di tutte manifestazioni, gli eventi e gli spettacoli di qualsiasi natura, inclusi quelli in programmazione al cinema San Paolo e nell'ambito delle rassegne dei Teatri di Sanseverino. I servizi educativi restano sospesi, sospesi i viaggi di istruzione, le iniziative di scambio o gemellaggio, le visite guidate e le uscite didattiche, sospesa l'attività di scuole di ballo, sale scommesse, discoteche e locali simili ma anche quella dei musei».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA