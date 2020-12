MACERATA «Sono in arrivo i fondi straordinari per i piccoli comuni: 210 milioni di Euro da destinare al sostegno delle attività economiche, artigianali e commerciali dei Comuni delle aree interne. Le risorse, il cui relativo provvedimento è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale, potranno essere usate dai Comuni fino a 5.000 abitanti per mettere in campo azioni di sostegno economico in favore di piccole e micro imprese, anche per contenere l'impatto negativo causato dal Covid». Così in una nota Mirella Emiliozzi, facilitatrice regionale Marche del Movimento 5 Stelle e deputato di Civitanova Marche. «Il contributo medio si attesta sui 43mila euro per un Comune con meno di mille abitanti, 71mila euro per i Comuni delle fasce intermedie (tra 1000 e 2000 abitanti), 100mila euro (tra 2mila e 3mila abitanti), 142mila euro per i Comuni con una popolazione compresa tra i 3mila e i 5mila abitanti», continua Emiliozzi, sottolineando che si tratta di «un'ulteriore opportunità di sostegno concreto alle imprese artigianali e del commercio che svolgono servizi di utilità pubblica e di prossimità, ancora più importanti dal punto di vista sociale, perché vanno incontro alle esigenze della popolazione che ha riscontrato maggiori difficoltà a spostarsi specie nella fase di emergenza sanitaria».

