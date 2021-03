MACERATA Sono cominciate ieri le vaccinazioni per il personale dell'Università di Macerata. Prima dello stop arrivato a metà pomeriggio da parte dell'Aifa del vaccino AstraZeneca sono state somministrate una sessantina di dosi. UniMc, in accordo con la Regione, aveva avviato autonomamente la somministrazione del vaccino AstraZeneca a tutti i propri dipendenti attraverso il proprio spin off di For.Med.Lab, nato dallo storico istituto di tossicologia forense. Ora, come tutti, resta in attesa di capire che piega prenderà la questione AstraZeneca. «In ottemperanza alle disposizioni governative aveva dichiarato in mattinata il rettore Francesco Adornato -, l'Università di Macerata ha dato avvio alla campagna di vaccinazione diretta al personale docente e non docente: una dimostrazione di piena fiducia nella scienza che, riprendendo le parole del presidente della Repubblica, rappresenta un atto di responsabilità e un dovere». Tra il personale che nel pomeriggio ha dovuto rinunciare all'iniezione dopo lo stop di Aifa, più di uno andando via ha dichiarato: «Lo avrei fatto lo stesso, se avessi potuto». «Mi sono vaccinata in mattinata - ha commentato la ricercatrice Ninfa Contigiani - tutto molto organizzato, non ho effetti e sto bene. Penso che la sospensione sia stato un atto di doveroso precauzione per verificare la situazione, ma sono molto tranquilla, ho fiducia nella scienza». Nel pomeriggio anche Unicam aveva dato avvio alle vaccinazioni, ma poi è arrivato lo stop.

