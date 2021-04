MACERATA «Si vedono solo gli occhima sono pieni d'amore»: è quanto scrive Maria Rita Marilungo, un'ex paziente malata di Covid e ricoverata nel Pronto soccorso e poi nel reparto di Malattie infettive dell'ospedale di Macerata. Lo scrive in una lettera di ringraziamento a medici e operatori sanitari. «Mi sono ammalata di Covid 19. Dopo i primi 10 giorni trascorsi a casa, sono stata costretta a correre al Pronto soccorso. Ero molto in ansia. Sono stata accolta nel container e, fin da subito, ho incontrato tanta sollecitudine e gentilezza da parte di tutte le persone che mi hanno presa in cura, facendomi sentire a mio agio. Subito la Tac, e poi l'ossigeno, che mi ha permesso di respirare meglio. Ti dobbiamo ricoverare. Penso: Va bene, meno male che sono qui. Sono stata ricoverata nel reparto Malattie Infettive, sotto le cure del dottor Chiodera e di tutta la sua equipe. A lui e a ognuno di loro rivolgo il mio ringraziamento: alla Dottoressa Milini, alla Dottoressa Taffetani e al Dottor Del Gobbo, per la loro disponibilità, gentilezza e competenza. La sensazione è che tutto il personale sanitario - medici, infermieri, Oss - lavori con professionalità e disponibilità, in modo che i pazienti, perlopiù anziani, percepiscano un clima di serenità. Il personale lavora in condizioni molto dure. Purtroppo, non ricordo i nomi di ognuno di loro ma ringrazio la caposala Serena, pregandola di trasmettere il messaggio a tutti».

