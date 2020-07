MACERATA Si rinnova l'intesa tra l'Università di Macerata e l'Overtime Festival dedicato al racconto e all'etica sportiva. Grazie al laboratorio proposto dall'Ateneo insieme all'Associazione Culturale Pindaro, organizzatrice della manifestazione, gli studenti Unimc potranno vivere da protagonisti un evento di portata nazionale, seguendone e imparando sul campo le fasi di organizzazione e di realizzazione, compreso il concorso per operatori di social network e siti specializzati sullo sport (Overtime Web Festival), la rassegna Overtime Wine Festival, dedicata a sportivi ed ex atleti che hanno investito nella cultura del vino e dell'enogastronomia, e Overtime Film Festival, rassegna di cortometraggi e documentari sociali sullo sport. Nei mesi in avvicinamento al festival sarà possibile anche fare esperienza di redazione con la testata giornalistica on-line Storie all'Overtime. Per tutti gli studenti di Ateneo potranno essere riconosciuti crediti formativi. In particolare, il Laboratorio è già stato accreditato dal Dipartimento di Scienze politiche, della comunicazione e delle relazioni internazionali e dal Dipartimento di Economia e diritto. Chi fosse interessato a partecipare, i dettagli sono indicati nel sito di ateneo. Michele Spagnuolo, direttore e fondatore della kermesse di etica sportiva: «E' un onore per la nostra manifestazione poter contare sul supporto dell'Università di Macerata. L'obiettivo del Laboratorio Overtime sarà far percorrere, a quanti interverranno, i passi fondamentali per la realizzazione di un evento: dall'ideazione e dalla definizione del concept alla sua esecuzione, passando per lo sviluppo dell'idea, l'individuazione delle prestazioni accessorie, l'analisi della fattibilità e la pianificazione delle attività. Da questa edizione sarà possibile inoltre vivere un'esperienza di redazione collaborando con la testata giornalistica on-line Storie all'Overtime».

