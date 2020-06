MACERATA Si riapre questa mattina alle ore 8, la provinciale 136 Pian Perduto, tra Castelsantangelo sul Nera e Castelluccio di Norcia (provincia di Perugia). Come annunciato nei giorni scorsi, viene ripristinato il collegamento viario Marche - Umbria. «È una buona notizia che arriva dopo tanti sacrifici e disagi per il territorio - afferma il presidente della Provincia Antonio Pettinari (foto) - a causa anche della chiusura di questa strada che, adesso, finalmente si riapre per il periodo estivo; successivamente i lavori dovranno essere definitivamente completati». Per l'intera l'estate la strada sarà percorribile fino al 30 agosto in sicurezza per tutti i giorni, a doppio senso di marcia. L'unica eccezione è rappresentata dal tratto di circa 150 metri, non ancora ultimato, dove la circolazione viene regolata, in modo alternato, da un semaforo. Di recente Pettinari aveva effettuato un nuovo sopralluogo nel cantiere, insieme al dirigente dell'ufficio tecnico Alessandro Mecozzi, con l'ingegnere Fulvio Soccodato, responsabile manutenzione straordinaria di Anas, e il sindaco di Castelsantangelo sul Nera Mauro Falcucci, per valutare lo stato dell'arte.

