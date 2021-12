MACERATA Si parlerà di bullismo e cyberbullismo nel convegno in programma oggi, alle ore 15 al Polo Bertelli di Unimc. Verranno presentati i risultati di EmpowerBox - Collabora. Partecipa. Ispira. Aprirà i lavori Isabella Crespi, docente di sociologia dell'educazione. Oltre a Claudia Santoni, che presenterà la metodologia proposta da EmpowerBox, interverranno diversi esperti che hanno preso parte al progetto. Silvia Casilio, vicepresidente dell'Osservatorio di Genere, e Giulia Rogante, formatrice, mostreranno i risultati dell'esperienza nelle classi con Embody the role: mettiti nei suoi panni, gioco di ruolo sviluppato dall'Osservatorio di Genere. A seguire, Liliana Silva, ricercatrice Td Senior al Dipartimento di Scienze cognitive dell'Università di Messina, proporrà un intervento sulla gamification come approccio di prevenzione. Il convegno continuerà con Lorenzo Barbagli, pedagogista e formatore, che si concentrerà sulle radici diseducative della cultura del sopruso alla base dello sviluppo degli atti di bullismo. Infine, Simona Tirocchi, professoressa associata di Sociologia dei media digitali e sociologia dell'educazione presso l'Università di Torino, si focalizzerà sui media digitali.

