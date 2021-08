MACERATA Si è conclusa con successo la stagione di eventi estivi al parco urbano di Villa Cozza a Macerata. Una serie di appuntamenti culturali e ricreativi importanti, preziosi momenti di incontro e recupero di socialità sia per gli ospiti della casa di riposo che per i cittadini maceratesi che hanno partecipato numerosi agli incontri. L'Ircr Macerata ringrazia l'impresa sociale cambiamenti, il Coro Sibilla, la Scuola di Yoga Surya Om Candra, il Teatro Calabresi, le Compagnie Teatrali Fabiano Valenti di Treia, Dieci Donne Mamme Matte di Camerino, Gli Amici del Teatro di Loro Piceno, il Teatro Avis di Montecassiano e il Macerata Opera Festival per aver arricchito - con il loro contributo - di contenuti e occasioni di svago molte giornate estive. Grazie anche a Cesarina Compagnoni, docente di accompagnamento pianistico, e a tutti i ragazzi del Conservatorio G.B. Pergolesi di Fermo: Roberto Navisse, Marta Marrocchi, Manuela Belluccini, Emanuela Torresi, Chiara Cavagliano, Alice di Monte, Irene Filaggi, Giulia Durante, Matteo Verzari e Gianluca Ercoli hanno suonato e cantato nel Parco sfidando il caldo torrido dei pomeriggi maceratesi, meravigliosi testimoni di come l'intergenerazionalità sia possibile e dia sempre buoni frutti, in questo caso mediata dalle Arie d'Opera che hanno deliziato tutti i partecipanti, in primis gli ospiti della Casa di Riposo che hanno risposto entusiasti all'appello. L'Ircr Macerata dà appuntamento a tutti i maceratesi alla Festa di San Giuliano, nei giorni 30 e 31 agosto, quando sarà presente con un gazebo (nello Spazio dedicato alle Associazioni) per informare sull'operatività che quotidianamente viene messa a disposizione dei cittadini, a conferma del ruolo a 360° di Azienda Pubblica al Servizio della Persona. Sarà quella l'occasione anche per presentare le attività messe in calendario per la stagione autunnale, ricca anch'essa di appuntamenti ed eventi.

