MACERATA Sarà pubblicato nelle prossime settimane il bando regionale per la creazione di impresa. Prevede per chi intende aprire partita Iva un contributo a fondo perduto che può arrivare fino a 35.000 euro. I beneficiari del contributo saranno, come sempre, i disoccupati iscritti regolarmente ai Centri per l'impiego residenti, questa volta, nei Comuni della regione ricadenti nella Strategia nazionale aree interne (Snai) o nei Comuni non presenti nelle Aree di crisi, oltre ai residenti nei capoluoghi di provincia individuati come aree di Iti. Questo un probabile elenco dei Comuni maceratesi (35) che potrebbero essere inseriti nell'elenco degli ammessi: Apiro, Appignano, Bolognola, Castelsantangelo sul Nera, Cessapalombo, Cingoli, Colmurano, Fiastra, Gualdo, Loro Piceno, Macerata (ITI), Mogliano, Monte Cavallo, Monte San Martino, Montecassiano, Montefano, Montelupone, Muccia, Penna San Giovanni, Petriolo, Pieve Torina, Pollenza, Porto Recanati, Recanati, Ripe San Ginesio, San Ginesio, San Severino Marche, Sant'Angelo in Pontano, Sarnano, Serravalle di Chienti, Treia, Urbisaglia, Ussita, Valfornace, Visso. La novità sta nella possibilità di partecipare anche per l'avvio di studi professionali e di libere professioni, mentre restano ammissibili anche ditte individuali e società di persone fisiche. Gli uffici Cna sono già pronti per fornire tutte le informazioni sul bando. Informazioni: 0733.27951.

