MACERATA «Risse, giovani che alzano troppo il gomito, movida che degenera. Non possono essere solo le forze dell'ordine a controllare questo fenomeno ma bisogna dotarsi di professionisti della sicurezza che consentano ai locali di lavorare regolarmente ed ai giovani di non sballarsi come invece capita». Deborah Pantana, consigliere comunale di Idea Macerata, indica nell'utilizzo di figure come quelle degli steward una soluzione per cercare di frenare una movida che rischia di trasformarsi da divertimento puro a momenti di tensione nel cuore di Macerata. Come dimostrato recentemente da schiamazzi, sporcizia disseminata in giro, giovani ubriachi ed altri che sono arrivati alle mani. «A rimetterci per primi sono gli stessi esercenti con le loro attività di somministrazione afferma la Pantana - oltre ai residenti costretti a subire questa situazione. Ma direi anche la maggioranza di quei giovani che vogliono divertirsi in modo sano e spensierato e che rischiano invece di mettere a repentaglio la propria sicurezza. È giusto che i ragazzi vogliono uscire di casa, bere, vogliono stare assieme e divertirsi: però, nonostante l'esperienza del Covid 19, tutto mi pare sia tornato come prima, con gli stessi problemi e le stesse criticità». Per cercare di frenare un fenomeno che, alla lunga, potrebbe anche distruggere l'industria del divertimento del centro storico la consigliera di Idea Macerata propone che a vigilare sulle serate di movida ci siano professionisti della sicurezza, tipo gli steward che vengono utilizzati in stadi o concerti dove ci sono migliaia di persone. «Non si può chiedere alle forze di polizia spiega la Pantana- di controllare anche questa situazione. Credo che loro abbiano ben altro da fare, come scoprire gli spacciatori, chi fa furti e chi delinque. Chiedergli anche di regolamentare la movida mi pare eccessivo. Questo ho avuto modo di dirlo anche al sindaco durante uno degli ultimi consigli comunali. Questi steward potrebbero controllare che i giovani rispettino le regole dettate ora dal Covid 19 e con la sola presenza potrebbero rappresentare un deterrente per chi beve troppo o scatena risse. Io penso che il Comune dovrebbe caricarsi economicamente questa iniziativa per aiutare gli esercenti di bar e ristoranti del centro storico».

m. g.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA