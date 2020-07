MACERATA «Ricotta hai voluto la bicicletta? Ora impara a pedalare». Alberto Cicarè, candidato sindaco per Strada Comune interviene dopo la presenatzione da parte del candidato del centrosinistra del progetto di bike sharing. «Sono anni che uso la bici per andare al lavoro, per passeggiare e per viaggiare e da sempre mi batto per diffondere la cultura della mobilità sostenibile in una città difficile sotto questo punto di vista come Macerata. Ora Ricotta ci sta prendendo in giro. Non mi dilungherò sulla fumosità della proposta, che sembra avere tutte le caratteristiche dello specchietto per le allodole e che nella fantasia del candidato del centrosinistra è già stato affidata a una ditta, senza uno straccio di progetto o di gara, con bici che verrebbero rubate o vandalizzate dopo un paio di giorni. Vorrei invece soffermarmi sulla credibilità politica di chi avanza certe proposte. In questi ultimi cinque anni niente è stato fatto non solo per chi va o vorrebbe andare in bici, ma in generale per chi non si muove su quattro ruote. Ricotta si è fatto un giretto in una tranquilla mattina di luglio tra Piazza Mazzini e Piazza della Libertà ma dovrebbe provare a pedalare nel periodo scolastico alle 7.30 davanti al Monumento ai Caduti, o la sera alle 18 in quella giostra di auto che è Sforzacosta. Può anche prendersi il gusto di vedere gli effetti della sua notoria attenzione per la sicurezza dei pedoni attraversando la strada in Via Roma, o in Via dei Velini. Potrebbe anche pensare a come gestire, visto che è ancora la sua Giunta a doverlo fare, il traffico che verrà generato a partire da settembre dalla riapertura delle scuole e degli uffici e dal ritorno degli studenti universitari».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA