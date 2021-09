MACERATA «Quanto avvenuto ieri a Borgo Santa Croce è una tragedia che ha sconvolto l'intera comunità e che ci fa riflettere; tutta la città di Macerata si stringe intorno al dolore dei familiari e dei conoscenti della famiglia Canullo». Sono le parole commosse del sindaco Sandro Parcaroli. «È evidente - prosegue il primo cittadino - che le situazioni di solitudine e fragilità stanno aumentando in questo momento così difficile e dobbiamo essere tutti, istituzioni e cittadini, più attenti e solleciti nel riuscire a captare i bisogni legati all'isolamento sociale». Le indagini per risalire alle cause della morte di Eros ed Alessandro Canullo e di Maria Angela Moretti sono ancora in corso di accertamento da parte degli agenti della questura di Macerata. Di certo c'è che i corpi sono stati trovati a mesi di distanza e si tratta di un dramma della solitudine. Solo ieri mattina è stata fatta l'agghiacciante scoperta, dopo che una parente residente a Milano - preoccupata per il fatto che nessuno della famiglia Canullo rispondeva al telefono - ha dato l'allarme al 118, intervenuto sul posto insieme ai vigili del fuoco del comando provinciale di Macerata e agli agenti della Volante.

d. fer.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA