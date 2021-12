MACERATA Proteste ieri mattina al centro vaccinale di Piediripa dove sono state segnalate lunghe attese nelle ore mattutine. Tra gli utenti l'avvocato Carlo Maria Binni. «Grande organizzazione al centro vaccinale, e questo dopo mezz'ora da quando sono entrato (erano al numero 140) . Ci sono anziani in attesa da oltre 2 ore», si era sfogato con un post su Facebook dopo circa un'ora di attesa. Il legale aveva prenotato la data per la dose booster nella fascia oraria 11-12. «Al momento della prenotazione ha spiegato mi hanno indicato addirittura l'ora esatta in cui dovevo essere al centro vaccinale, le 11.50, io sono arrivato alle 11.30 e davanti a me avevo 121 persone in attesa. Ho incontrato anche una mia amica che accompagna la madre di 87 anni, era in fila da due ore. Facevano passare avanti solo chi aveva malattie invalidanti o i portatori di handicap, così le hanno detto». Il problema, ha evidenziato Binni, e che c'erano solo due medici all'accettazione: «Uno seguiva i non prenotati e uno i prenotati. Verso le 13.30 sono arrivati altri quattro medici e a quel punto, con sei postazioni attivate, la situazione si è sbloccata. Sono andato via alle 14.45». Intanto si registrano proteste per i tempi lunghi per ricevere la terza dose. C'è chi ha prenotato sul sito e per Piediripa ha avuto a febbraio prima data disponibile.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA