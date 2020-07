MACERATA Presentazione ai Giardini Diaz per protagonisti e contenuti della lista civica La città di tutti: il personaggio di riferimento del gruppo è l'ex consigliere comunale dem Romeo Renis, si tratta di una lista civica di centrosinistra. Ieri , tra i presenti, anche il candidato sindaco del centrosinistra Narciso Ricotta che ha esordito con un attacco al centrodestra: « Noi non attendiamo investiture da nessuno, da Ancona o da Roma. Io non sono stato chiamato dal segretario nazionale del mio partito Zingaretti, mi hanno scelto i maceratesi. La scelta di Parcaroli è invece un'ulteriore mortificazione del centrodestra maceratese, ritenuto inadeguato dai suoi vertici nazionali tanto da dover ricorrere a un personaggio esterno avulso dal panorama politico cittadino e senza esperienza politica ed amministrativa. Ci saranno tanti candidati, tutti chiederanno il voto e voi chiedete loro: per fare cosa? Noi tuteliamo il senso di sicurezza dei cittadini pensando alle persone fragili, dando loro servizi, non gli slogan repressivi di Salvini».

Le linee

Romeo Renis ha esordito ricordando le linee guida della lista civica La città di tutti e dunque « sicurezza, prevenzione, ambiente, lavoro, sanità. Sanità non significa solo ospedale ma anche servizi territoriali, rivisitando anche il ruolo delle farmacie comunali alla luce dell'esperienza maturata in questi ultimi mesi con la pandemia». Grande attenzione riservata al versante della sicurezza con l'indicazione di formare un ufficio «dedicato totalmente ai vari aspetti della sicurezza urbana, la lotta alle dipendenze patologiche, campagne di prevenzione ed assistenza agli anziani contro le truffe, contributi ai commercianti per dotarsi di impianti di videosorveglianza». Intanto è appena partita una campagna di ascolto anche online, un questionario strutturato in venti domande per intercettare i bisogni dei maceratesi nelle varie zone, dal centro storico ai quartieri. Questionario ottenibile online cliccando sulla pagina facebook del gruppo e che sarà anche distribuito in vari quartieri. Diversi i candidati presenti. Gianluca Princigalli, infermiere del Pronto Soccorso, Marina Lombardello, medico, l'insegnante Paolo Grasso, la studentessa Federica Messi, Marco Morresi che ha ricordato come La Città di tutti non è alla ricerca di poltrone, ma si muove partendo dall'idea di mettersi a disposizione di un progetto per la città, Lucia Giuliani, infermiera e filosofa e Giovanni Cioverchia, pensionato con un passato dedicato all'architettura di interni.

l. pat.

