MACERATA Pakistani arrestati per favoreggiamento dell'immigrazione clandestina. Il legale: «Sono assolutamente estranei ai fatti contestati». «Tutto ha spiegato l'avvocato Maurizio Nardozza è partito dalle dichiarazioni di un ucraino arrestato al confine tra Slovenia e Trieste mentre trasportava 32 pakistani all'interno di un camion. L'uomo dichiarò che il viaggio era stato organizzato da altre persone di cui, tra l'altro, non conosceva neanche i nomi. Dalle sue indicazioni gli inquirenti sono arrivati ai miei assistiti, ma a loro carico non ci sono prove. All'atto dell'arresto, tra l'altro, durante la perquisizione non sono stati neanche trovati i telefoni con le Sim dei numeri con cui l'ucraino ha detto di aver avuto i contatti. Uno dei miei assistiti lo aveva sentito in passato perché entrambi lavoravano come aiuto cuochi». L'attività investigativa è stata condotta dagli agenti della Squadra mobile della questura di Udine in collaborazione con i colleghi della questura maceratese. Resta ora da seguire l'evolversi della complessa vicenda giudiziaria che ha portato all'arresto dei due pakistani residenti a Civitanova Marche a seguito di un'ordinanza di custodia cautelare in carcere. Sono accusati di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina.

