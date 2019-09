«Macerata ora si ripensi insieme alle città vicine» Il vescovo avverte: «Indispensabile incontrarsi e confrontarsi»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet Scopri la promo

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

© RIPRODUZIONE RISERVATA

L'OMELIAMACERATA I problemi non nascono tutti dentro le mura e «non si risolveranno se restiamo mentalmente chiusi a Macerata». Il vescovo Nazzareno Marconi approfitta dell'omelia durante la Messa di San Giuliano, celebrata ieri pomeriggio sul sagrato della cattedrale davanti a decine di fedeli, per spronare Macerata a ripensarsi insieme alle città vicine e «non in alternativa ad esse». Per invitare politici, amministratori e cittadini a «incontrarsi, confrontarsi, leggere insieme la realtà ed insieme trovare soluzioni». Un'omelia...