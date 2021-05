MACERATA Oggi, nell'anniversario della nascita del grande scenografo italiano di origini marchigiane Mario Garbuglia, nato il 27 maggio 1927 a Civitanova Marche e scomparso a Roma il 30 marzo 2010, verrà presentato a Roma, alle ore 18,30 alla libreria Eli di viale Somalia 50/ A, il libro Mario Garbuglia Luce sulla scena ricordi di cinema e teatro a cura della figlia Dani Garbuglia Massidda, introduzione del professor Marco Pistoia pubblicato dalla Palombi Editori. All'incontro interverranno Caterina D'amico, Dani Garbuglia, Francesco Palombi, Marco Pistoia e gli ospiti che vorranno portare una propria gradita testimonianza. Le letture di alcuni passi del libro ricco di memorie inedite personali del grande scenografo italiano saranno affidate agli attori Valentina Marziali, la prima Giulietta nel 2003 del Globe di Gigi Proietti e Claudio Pallottini, autore, sceneggiatore, scrittore e attore diplomato al Laboratorio dell'indimenticabile attore romano nel 1993. Mario Garbuglia è stato uno dei maggiori scenografi del cinema e del teatro italiano della seconda metà del Novecento. L'evento si svolgerà in presenza alla libreria Eli di viale Somalia 50/ A, Roma , all'aperto lungo la Rampa di Eli e sarà visibile in streaming sui canali Facebook e You Tube della libreria e sulla pagina Facebook di Scenaria Festival. Per partecipare in presenza la prenotazione è obbligatoria a eventi@libreriaeli.it. Tel 06 86211712.

