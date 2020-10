MACERATA Oggi e domani torna a Macerata il Trekking Urbano nel rispetto delle norme di distanziamento imposte dalla pandemia. L'iniziativa, promossa a livello nazionale fin dal 2003 dal Comune di Siena, è dedicata al turismo sostenibile. La XVII edizione ha per tema Com'è green la mia città. Nelle due giornate, con Macerata Cammina nel Verde, il Comune di Macerata propone visite guidate nei parchi urbani di Villa Lauri, Fontescodella, alla scoperta della loro storia e del patrimonio naturalistico in compagnia delle Guide Turistiche delle Marche associate Angt. La visita originariamente prevista al parco di Villa Cozza è stata invece annullato. Con gli esperti dell'Istituto Agrario Garibaldi di Macerata, del collettivo Spiazzati e del Cea Fontescodella ai partecipanti verranno svelate le specie arboree e floreali, le storie, gli aneddoti e le curiosità custoditi nelle aree verdi del patrimonio naturalistico cittadino. Le visite riguarderanno i singoli parchi dando la possibilità ai partecipanti di costruire un itinerario modulabile in base alle varie partenze in programma nei due giorni dell'evento. Per quanto riguarda i percorsi, tutti di bassa difficoltà, il tempo di percorrenza sarà di 1 ora e la lunghezza di 2 chilometri. I punti di partenza saranno per il Parco di Fontescodella l'area davanti all'Ecobar l'Alligatore in via Mugnoz, 5, per l'area verde di Villa Lauri l'ingresso del parco in viale Indipendenza 156.

