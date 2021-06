MACERATA Nuova ordinanza del comando della polizia locale in vista della XXXII edizione di Musicultura, il festival canoro in programma dal 14 al 19 giugno che prevede quattro giorni di spettacoli in piazza Vittorio Veneto e le due serate finali all'arena Sferisterio. Il provvedimento, emesso per regolamentare temporaneamente la circolazione stradale nelle vie interessate dalle manifestazioni, prevede in occasione dei concerti previsti in piazza Vittorio Veneto il 14, 15, 16 e 17 giugno divieto di sosta con rimozione forzata in piazza valido dalle 19 alle 24, eccetto veicoli a servizio dell'organizzazione di Musicultura Festival; dalle 20.30 - divieto di transito a salire in via Santa Maria della Porta, all'intersezione con via Basili, eccetto residenti e veicoli a servizio di persone diversamente abili, in piazza Vittorio Veneto, eccetto veicoli dei residenti in via Crescimbeni per accesso ad aree private (primo tratto fino a via XX Settembre), con transennamento e deviazione del traffico proveniente da via Santa Maria della Porta verso via Padre Matteo Ricci, in via Domenico Ricci, con obbligo di proseguire diritto per i veicoli circolanti in Via XX Settembre. In occasione degli spettacoli in programma nell'Arena Sferisterio nelle serate del 18 e 19 giugno istituiti diversi altri divieti. Ordinanza consultabile sul sito del Comune.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

