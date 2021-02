MACERATA Nove uffici postali nel territorio di Macerata, 91 in tutta la provincia, passando dai centri più grandi ai piccoli comuni. Una rete capillare che da fine gennaio ha ripreso l'attività quasi a pieno regime. E' Beatrice Bacchiocchi, direttore di filiale di Macerata, che racconta qual è oggi la situazione. «Dal 25 gennaio abbiamo riaperto con orari pre-pandemia la maggior parte degli uffici postali di cui otto ubicati nel territorio del comune di Macerata. Dal 15 febbraio completeremo la riapertura dell'unico ufficio mancante a Macerata ed estenderemo l'apertura delle sedi su altri due comuni. In ogni caso l'azienda continuerà a essere vicina alle esigenze dei cittadini valutando altri interventi di ampliamento degli orari. Durante tutto il periodo dell'emergenza sanitaria abbiamo lavorato duramente per assicurare la continuità dell'erogazione dei servizi». E ancora: «Il Covid ha radicalmente modificando il nostro modo di lavorare. Non solo per l'uso dei dispositivi di sicurezza ma soprattutto perché è in corso un importante processo di cambiamento: da un modo di lavorare completamente basato sul cartaceo, siamo passati progressivamente ad un modello basato sulla dematerializzazione per approdare oggi sempre più verso la digitalizzazione. In particolare stiamo dando maggior valore ai clienti attraverso la diffusione e l'utilizzo di strumenti dematerializzati come i Libretti e i Buoni Postali e sviluppando servizi di pagamento innovativi, come Codice Postepay per effettuare i pagamenti direttamente con lo smartphone, consentendo di accedere a un doppio cashback di Stato e di Poste».

