MACERATA «Non vedo mio figlio e non ho più rapporto con lui dal novembre del 2017; ho dovuto rinunciare a un contatto con lui per chiudere i rapporti con la famiglia». A parlare, con la voce rotta dalla commozione, è Daniele Simonetti, padre di Enea ed ex marito di Arianna Orazi. Autista, originario di Filottrano, vive a pochi metri di distanza dalla villetta in via Pertini 31 a Montecassino dove la sera della vigilia di Natale è stato trovato il corpo senza vita di Rosina Cassetti, sua ex suocera.

Il racconto

«Appena un mese fa ho visto Rosy davanti casa mia che stava andando a buttare l'umido e voleva parlarmi ma io non ho voluto proprio perché non volevo più avere rapporti con la famiglia - racconta -. Forse quel giorno cercava un aiuto. Da quando ci siamo separati con Arianna, nel 2003, ho chiusi ogni tipo di contatto e volontariamente non passavo nemmeno più davanti casa loro - spiega Simonetti -. Nel novembre del 2017 ho avuto l'ultimo contatto telefonico con Enea e poi più nulla; in quell'occasione gli ho detto tutto quello che pensavo della loro famiglia». Nell'abitazione in cui ora vive, Daniele Simonetti si è ricostruito una nuova famiglia e ha una nuova compagna e un figlio. Lì, fino a qualche anno fa, viveva con Arianna la quale dopo la separazione aveva preso una casa in centro a Montecassino e da un anno era andata a vivere a casa dei suoi genitori. «Ho vissuto nella casa dei genitori della mia ex moglie per i primi nove mesi dopo il nostro matrimonio e Rosy mi ha sempre trattato come un figlio, anzi di più - racconta -. Lei era amica di tutti. Suo marito, il mio ex suocero, è invece sempre stato un tipo silenzioso e taciturno». I rapporti tra le due famiglie non si sono però mai interrotti perché «Arianna due volte al mese, insieme ad Enea, andava sempre a pranzo a casa di mia madre, a Filottrano - spiega Simonetti -. Io non ho mai capito questa cosa e, da padre e da figlio, è brutto dirlo, l'ho anche sofferta». «Con Arianna siamo separati da 18 anni - ha concluso Simonetti -. Purtroppo però, come capita quando si è innamorati, spesso si ha gli occhi chiusi e si soffre; spesso mi sono sentito dire che non valevo nulla e che non ero in grado di fare nulla e lei da un giorno all'altro mi ha chiesto il divorzio».

a. b.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA