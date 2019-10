MACERATA Non si vedeva sulla scena politica da oltre un anno e ieri il suo apparire ha dato il là ad una selva infinita di interventi e di congetture: tra i primissimi ieri a salutare Giancarlo Giorgetti appena sceso dall'auto è stato infatti il già parlamentare di lungo corso ed ex segretario regionale di Fi Remigio Ceroni. La domanda gira per l'aria e l'interessato fornisce spontaneamente la sua versione: «Sono qui assicura il deputato fermano per l'amicizia che mi lega a Giorgetti e per il lavoro svolto negli anni in Parlamento. Siccome sapete anche che prima di tutto sono un anticomunista, ecco posso dire che sicuramente faremo qualcosa per le prossime elezioni» Come dire che Ceroni c'è, peraltro il drappello degli ex berlusconiani di ferro ieri era particolarmente nutrito: la presenza di Ceroni ha appunto alimentato il gossip del dietro le quinte dell'inaugurazione della sede maceratese della Lega. L'ex coordinatore regionale degli azzurri non si è risparmiato toccando un tasto sempre bollente a Macerata, quello del rapporto tra il centrodestra ed Anna Menghi: «Pistarelli ha voluto perdere le elezioni del 2010, quando è stato il momento gli avevo presentato su un piatto d'argento la possibilità di un accordo con Anna Menghi e con la sua lista civica: bastava darle la presidenza del Consiglio e lei ci avrebbe appoggiato. Invece Pistarelli ha detto che non se ne parlava e che sarebbe andato da solo».

l. pat.

