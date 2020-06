MACERATA Non c'è ancora niente di definitivo, anzi si tratta piuttosto di una proposta che però non sarà sicuramente ben accolta da tutti. A presentarla il gruppo A sinistra per Macerata Bene Comune, che desidera tornare alla classica Ztl e quindi chiudere di nuovo il centro storico. Una proposta dunque, che però sembra non accordarsi con quel gruppo cospicuo di commercianti che proprio una settimana fa, ha manifestato le proprio esigenze, tra le quali aprire il centro storico con tanto di parcheggio, così da supportare, per quanto possibile, il commercio, che a poco a poco cerca di riprendersi dopo il lockdown. A dare il suo parere Gabriele Micarelli, titolare del ristorante vegetariano Verde Caffè e della paninoteca Finecorso, entrambi in corso della Repubblica, nonché uno dei rappresentanti della coalizione dei 157 commercianti che si sono uniti per farsi sentire, ma soprattutto per far capire all'amministrazione comunale le problematiche che devono affrontare giorno dopo giorno. «L'amministrazione sa cosa vogliamo, - ha specificato Micarelli ci siamo esposti e abbiamo espresso chiaramente ciò di cui abbiamo bisogno, considerate le difficoltà. Chiudere la Ztl non è di certo quello che chiediamo, anche perché per il centro avevamo chiesto proprio il contrario, ossia aprire la Ztl e disporre anche di un parcheggio, ad esempio in piazza Vittorio Veneto. Aprire, quindi supportarci, significa dare una mano non solo a noi titolari ma anche ai dipendenti e alle loro famiglie. Non credo sia un caso che in poco tempo siamo arrivati a 157 attività». Lo stesso Micarelli ha poi raccontato di come hanno intenzione di muoversi, difatti l'idea è di contattare anche gli esercizi commerciali di Piediripa, Santa Croce, Sforzacosta, La Pace e via dicendo. «Non importa quanti saremo l'importante è essere uniti».

g. b.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA