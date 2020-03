MACERATA Nel reparto di Oncologia di Macerata servono mascherine e guanti e l'appello per reperirle arriva direttamente dal primario Nicola Battelli e dalla coordinatrice Beatrice Venanzetti. I due professionisti hanno deciso di affidare a un video, che è stato poi diffuso sui social, la loro richiesta che interessa sì i medici ma maggiormente i pazienti ricoverati in reparto, che rappresentano dei soggetti fragili in questo momento di emergenza.

«Buongiorno siamo Nicola e Beatrice spiega il primario, affiancato dalla coordinatrice, mentre si trova all'interno del reparto di Oncologia del capoluogo con camice, mascherina e guanti -. Non siamo qui tutti uniti in questa occasione a festeggiare la vittoria ai Mondiali, sarebbe bello. Ma dobbiamo essere comunque uniti per fronteggiare il problema del Coronavirus. Siamo qui non per chiedere soldi o euro, assolutamente, ma saremmo contenti di ricevere una donazione di mascherine e di guanti che in questo momento sono importanti per noi operatori sanitari ma soprattutto per i nostri assistiti che indubbiamente sono più fragili di noi» l'appello del primario Battelli.

«Aiutateci ad aiutarvi» ha aggiunto la direttrice Venanzetti che tiene in mano il foglio con i numeri utili per poter fare delle donazione preziosissime in questo momento di emergenza che tutta la nazione sta attraversando. Chiunque ha la possibilità di poter consegnare guanti e mascherine al reparto di Oncologie di Macerata può contattare i numeri 0733-2572207 e 0733-2572272.

