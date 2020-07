MACERATA Musicultura non si ferma. Nei mesi scorsi, nonostante l'emergenza pandemica, i riflettori sono rimasti a lungo accesi sulle canzoni e sulle storie dei giovani artisti impegnati nelle selezioni del concorso. Ora ci si concentra sull'atto conclusivo della 31° edizione del Festival della canzone popolare e d'autore italiana, originariamente previsto a giugno. Per tutti gli appassionati l'appuntamento è dal 24 al 29 agosto con Rai Radio1, la radio ufficiale della manifestazione. Ci sarà anche il contributo del nuovo partner Rai Isoradio. Come sempre il programma coinvolgerà numerosi ospiti, sia in piazze e cortili del centro storico, sia allo Sferisterio, dove il 28 e 29 agosto si terranno i due spettacoli finali. La conduzione, per il secondo anno consecutivo, è affidata ad Enrico Ruggeri. Sul palco dello Sferisterio si esibiranno i giovani vincitori del concorso e i grandi artisti che si proporranno al pubblico con performance studiate ad hoc. Tra i primi ospiti figurano Asaf Avidan, Tosca, Francesco Bianconi, il vincitore dell'Eurovision Song Contest (2017) Salvador Sobral, BandaKadabra; personalità provenienti da linguaggi espressivi non proprio musicali, come Flavia Mastrella e Antonio Rezza, Walter Veltroni, Giovanna Cristina Vivinetto. Un cast che coniuga qualità e popolarità. Musicultura quest'anno nasce fra le insidie e le incognite della pandemia, ma con una certezza: la volontà di attingere ad energie e sensibilità positive . Il pubblico potrà partecipare sia agli appuntamenti de La Controra (ad ingresso libero), sia agli spettacoli in Arena (a pagamento).

