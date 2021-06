MACERATA La telefonata arriva all'utenza dell'assessore Paolo Renna e all'altro capo del filo c'è un cittadino maceratese che è allarmato per quello che crede di avere appena visto nel parco di Fontescodella: «Assessore, siamo tornati alle solite con i clandestini accampati nel parco di Fontescodella».

La telefonata

L'assessore Paolo Renna rimane muto all'ascolto e poi si prepara mentalmente per l'intervento, magari preoccupato per il fatto che possa essere riemerso un problema di alcuni anni fa, scomparso grazie a tutti i controlli posti in essere ed anche all'attività di repressione e alle iniziative pubbliche poste in essere. Alla fine Renna rompe gli indugi e va su posto, come è abituato a fare . A Fontescodella però l'allarme cessa e subentra un sorriso come ha raccontato lo stesso amministratore ieri mattina nel corso di una conferenza stampa convocata sul tema tributi: «Non c'erano clandestini accampati sotto le tende, ma alcuni bambini, con le foglioline in mano, che stavano seguendo un corso di educazione ambientale del Cea. Poi c'erano alcune persone che facevano ginnastica sui tappetini. Ho chiamato chi mi aveva cercato per rassicurarlo».

