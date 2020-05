MACERATA «La ripartenza è stata molto soddisfacente afferma l'assessora alla Cultura, Stefania Monteverde- in quanto ci sono state 100 prenotazioni per la giornata di riapertura e 40 per domani (ndr. oggi): le persone vengono suddivise in piccoli gruppi di 5 turisti per effettuare la visita che ricordo è gratuita sino al 30 giugno. Sono molti coloro che vengono da fuori provincia: sono giunte prenotazioni da Ancona, Fermo, Ascoli e ciò vuol dire che è iniziato ad esserci un po' di movimento in sicurezza dalle province marchigiane e l'occasione della rete dei musei marchigiani aperti tutti insieme si sta confermando positiva. Per certi versi sono numeri sorprendenti visto che il timore derivante dal Covid poteva frenare la risposta alla visita dei musei: invece è accaduto quello che speravamo ma di cui non eravamo certi. Frutto anche del lancio pubblicitario fatto assieme da tutti i capoluoghi marchigiani». Ha funzionato molto bene anche la possibilità di scaricare sui propri smartphone le informazioni necessarie per effettuare la visita nei siti che sono aperti in città esclusa l'area di Helvia Recina dove i gruppi possono arrivare a 7 unità e le guide accompagnano i visitatori. «Molto apprezzata è stata anche la cartellonistica legata alla sicurezza e alle cose da fare nel visitare i nostri musei: una grafica di accoglienza molto originale, ad accogliere i turisti sono alcune riproduzioni di personaggi di opere che sono in mostra che abbiamo adattato alle esigenze che ci impone il Covid, come mettersi la mascherina o igienizzarsi le mani. Abbiamo interpretato questa parte informativa in maniera artistica e già questo dà un modello di accoglienza particolare».

