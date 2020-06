MACERATA La ricetta Anticovid-19 del tour operator Homelike Villas spiegata dall'imprenditore del travel Alessandro Teloni, general manager del gruppo che ha sede a San Severino Marche e che nel 2017, in piena emergenza terremoto, ha lanciato l'idea di mettere in rete esclusive ville con piscina, ma anche casali e dimore storiche in diverse realtà d'Italia: «Una settimana lontani da tutti con possibilità di cancellare la prenotazione fino a 7 giorni prima. Alla base del nostro lavoro restano sempre le nostre ville che, in questa emergenza, sono le strutture che offrono, sicuramente molto più di altre, sicurezza ai massimi livelli. Come prima cosa, ad esempio rispetto agli hotel o ad altri tipi di soggiorni tradizionali, nelle nostre strutture non ci sono spazi comuni da dover condividere con sconosciuti, non bisogna fare nessuna fila in reception o in ascensore, non ci sono pasti da consumare accanto a persone che non siano i propri amici o la propria famiglia, non vi è nessun via vai di personale di servizio o andirivieni di fornitori o di altri clienti presenti in struttura. Chi prenota una delle nostre ville avrà le chiavi in mano all'ingresso e potrà vivere liberamente e comodamente come se fosse a casa propria vacanze in dimore perfettamente pulite e tirate a lucido. E poi le ville offrono spazi molto grandi dove dover soggiornare, dando la possibilità di trascorrere addirittura l'80% della vacanza all'aperto».

