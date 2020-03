MACERATA La miglior ricetta contro la psicosi da Coronavirus? Tornare alla normalità, riprendere la vita di sempre. Proprio per questo la riapertura delle scuole di ogni ordine e grado, viene sentita come un passo in più verso la quotidianità sperata. Con il recente decreto ministeriale, almeno per ora, solo la provincia di PesaroUrbino nelle Marche è stata inserita nella zona gialla. Dunque il resto delle province ha ripreso le attività solite, anche quelle scolastiche. Sanificare e igienizzare le strutture sono state azioni fondamentali completate nei giorni di stop. A confermarlo anche Patrizia Pacetti, la direttrice dei servizi generali e amministrativi dell'Istituto comprensivo Enrico Mestica: «Siamo sempre stati attenti all'igiene e alla pulizia, ma in questo particolare periodo siamo ancora più attenti ad una sanificazione completa. Abbiamo chiesto una maggiore fornitura di prodotti specifici, ma al momento purtroppo scarseggiano, quindi stiamo provvedendo in autonomia per garantire un livello di sicurezza ancora più alto». Come lei anche la direttrice della Dante Alighieri Silvia Principi: «Seguiamo attentamente le linee ministeriali - ha spiegato - e da sempre assicuriamo un alto livello di igiene ai nostri studenti; è importante proseguire le attività didattiche e rassicurare alunni e genitori, sebbene non abbiamo ricevuto chiamate preoccupate o quant'altro». «Anche nei giorni di sospensione delle attività scolastiche, - ha concluso Moreno Trubbiani, dirigente scolastico dell'istituto comprensivo Enrico Fermi abbiamo provveduto a una pulizia costante degli edifici proprio come facciamo sempre a prescindere dall'apertura». E se da un lato gli enti scolastici assicurano l'igiene e la pulizia, dall'altro anche i genitori sembrano tranquilli. Come quelli presenti all'uscita da scuola elementare De Amicis, i quali all'unisono hanno concordato che il virus faccia meno paura. «Non abbiamo paura, - ha detto un padre, Raffaele Auletta, affiancato da Cinzia Cantelmi e Guglielmo Castellani anzi credo che debba essere scongiurata questa psicosi, ovviamente senza sottovalutare il virus e le sue conseguenze».

Giulia Baldini

