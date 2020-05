MACERATA La finale di Musicultura nello scenario tradizionale dell'arena Sferisterio. Molto più che un'ipotesi, alla luce delle linee guida sugli spettacoli all'aperto. «Stiamo lavorando in questa direzione ammette Ezio Nannipieri deus ex machina del festival della canzone d'autore- . Siamo dentro la Fase 2 che dovrà evidenziare da qui al 15 giugno come proseguirà questa emergenza sanitaria. Se non ci fosse un'ulteriore crescita o peggioramento dei contagi questo porterebbe verso quella Fase 3 che potrebbe prevedere anche l'edizione 2020 di Musicultura allo Sferisterio». La macchina organizzativa è rodata, ma è chiaro che avrà bisogno di aggiustamenti, modifiche, adattamenti. «Noi stiamo lavorando ma è chiaro che non ci sono i tempi tecnici per farla nel mese di giugno come è sempre avvenuto sottolinea Nannipieri- per cui lo slittamento sarà inevitabilmente a dopo la stagione lirica, fine estate, diciamo pure ad agosto per celebrare l'atto finale di questa 31esima edizione con modalità che dovranno essere diverse dal solito. Rispetto ad altri spettacoli il nostro festival ha anche una valenza televisiva ed anche una serie di cambi di scena: dovremo ragionare tenendo conto anche di questo. Però le difficoltà ci portano ad intraprendere nuove strade che talvolta da sperimentali si implementano in Musicultura: basti ricordare le audizioni live capitate proprio nell'esplosione del Covid 19 che hanno visto lo streaming, che facevamo da diversi anni, avere un'autentica impennata con oltre 100 mila visualizzazioni».

