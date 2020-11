MACERATA «La città vive su due mondi paralleli: quello dell'emergenza Covid con la gente che non esce ed i bar e ristoranti chiusi e quello dell'amministrazione che parla di auto che possono circolare liberamente in centro e di parcheggi gratuiti davanti alle attività commerciali». È quanto afferma il consigliere del Pd, Narciso Ricotta. «Il 12 novembre, ultimo dato disponibile sul sito del Comune, in città sono registrate 726 persone in quarantena di cui 446 positivi e 280 in isolamento fiduciario. La giunta comunale assiste silente all'aumento dei contagi, ai reparti del nostro ospedale a cominciare dal pronto soccorso che sono ai limiti del collasso, ai posti letto Covid già completi, alle altre attività ospedaliere ordinarie rinviate o a rischio sospensione, alla carenza di personale sanitario, al proliferare dei contagi anche tra medici e infermieri, alla difficile situazione della nostra casa di riposo di Villa Cozza con numerosi contagiati. Siamo preoccupati perché di fronte a tutto questo la giunta parla solo di commercio digitale, Ztl e Natale. Insomma due mondi paralleli: quello dei sogni e quello dei cittadini che non sanno come fare in caso di sospetta infezione, a chi rivolgersi, quante Usca - Unità mediche mobili - ci sono in città per i maceratesi che possono essere curati a casa e come contattarle, dove e come poter fare un tampone velocemente, quali servizi le nostre farmacie comunali stanno mettendo in campo per supportare l'emergenza, a chi rivolgersi per farsi portare la spesa o i farmaci a casa. Tutto è lasciato ad uno scarno spazio sulla pagina internet del Comune. Il sindaco e la giunta stanno affrontando un'emergenza così grave come se l'opera di sensibilizzazione, di informazione, di creazione di nuovi servizi per la popolazione a dimensione locale non fosse anche compito loro. Inoltre, il sindaco è il presidente della Conferenza dei Sindaci sulla sanità con dovere di controllo e stimolo sull'Area Vasta 3».

