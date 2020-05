MACERATA L'emergenza Covid-19 ha generato per le imprese italiane un'importante crisi di liquidità, il Maceratese già colpito dagli eventi sismici del 2016 risente maggiormente di questa grave emergenza economica/sociale. «La disponibilità di liquidità finanziaria rappresenta un presupposto fondamentale e imprescindibile per garantire la sopravvivenza delle aziende e in generale del sistema economico territoriale, per questo Confindustria Macerata, Confidi Macerata e le Banche, Banca Macerata, Banco Desio, Bcc Recanati e Colmurano, Bper Banca, Igea Banca, Intesa Sanpaolo, Ubi Banca, UniCredit S.p.A. hanno firmato l'accordo Finanza Subito per affiancare ed accompagnare le imprese associate nella fase delicata della ripartenza - si legge in una nota dell'associazione confindustriale -. L'intesa rappresenta un esempio concreto di collaborazione all'interno della filiera creditizia: Confindustria Macerata supporterà le imprese accompagnandole nella presentazione delle domande e per l'attivazione delle procedure di accesso al credito facilitando la preparazione documentale e l'individuazione del fabbisogno; le banche si impegneranno a mettere in atto tutte le azioni per snellire tempi di istruttoria, delibera e di erogazione dei finanziamenti previsti dai decreti Cura Italia e Liquidità.

Gli Istituti bancari firmatari daranno inoltre disponibilità ad agevolare i meccanismi dell'anticipazione della cassa integrazione».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA