MACERATA L'Ecomuseo Villa Ficana ha aderito con entusiasmo alla proposta dell'Associazione Nazionale Piccoli Musei #chiusinonfermi Piccoli Musei Narranti che dal suo inizio lo scorso 16 novembre ad oggi vede coinvolti più di 150 piccoli musei, uniti virtualmente per far sentire comunque la propria voce e mostrarsi al pubblico in altre e nuove forme. Proprio per questo motivo, l'obiettivo è organizzare brevi video in cui gli operatori museali recitano testi già editi, curiosi articoli di giornale o racconti, scritti con finalità didattica o preparati ad hoc per questa iniziativa in modo da delineare il museo e la comunità che esso rappresenta. Tutti i video pubblicati dai musei saranno condivisi dall' Associazione Nazionale Piccoli Musei in modo da dar vita a una sorta di biblioteca digitale dei musei italiani che arriverà ad avere video sempre fruibili anche al termine dell'iniziativa al fine di diventare una stupenda risorsa per tutti, in particolare per le attività educative.

La mobilitazione

Una mobilitazione nazionale per far fronte alla chiusura forzata di musei e luoghi di cultura senza rinunciare alla divulgazione dell'arte e della storia dei territori, che vede nei piccoli musei e anche nell'Ecomuseo Villa Ficana un presidio di cultura locale, un centro di documentazione sulle tradizioni a cui tutti possono dare il proprio contributo.

Il progetto Letture del Focolare dell'Ecomuseo Villa Ficana nasce per condividere tradizioni, usi e costumi del territorio, raccontate da testimoni d'eccezione che sono per il nostro Ecomuseo un grande patrimonio: Cesare Angeletti Cisirino, Letizia Carducci, Eliana Ribes e Silvano Fazi. Racconti, letture e suggestioni di vita vissuta carichi di ricordi, che ci riporteranno indietro in un passato non troppo lontano a cui vogliamo guardare non con tristezza ma con la bella nostalgia dei racconti davanti al focolare.

