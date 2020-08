MACERATA L'Apm Azienda Pluriservizi Macerata Spa comunica che a partire dal corrente anno scolastico, per l'acquisto degli abbonamenti al servizio di trasporto pubblico locale, gli utenti già in possesso di tessera di riconoscimento potranno avvalersi, oltre che dello sportello fisico, anche delle nuove modalità on line. A partire dal 7 settembre sarà infatti operativa la nuova versione dello sportello on line disponibile sul sito internet www.apmgroup.it, che permetterà agli utenti in possesso di tessera di riconoscimento l'acquisto dell'abbonamento al servizio trasporti in modo facile e veloce. Tale servizio sarà, inoltre, attivo anche sull'app APMobilità, liberamente scaricabile da Play Store e Apple Store, già disponibile per il pagamento della sosta. Per richiedere il rilascio dell'abbonamento sarà sufficiente accedere al servizio on line ed inserire i dati richiesti. Successivamente, l'utente riceverà un messaggio che lo inviterà ad effettuare il pagamento on line per completare la procedura. Per gli aventi diritto, in entrambi i canali di acquisto, potrà essere portato in detrazione il voucher ricevuto per il rimborso dell'abbonamento non utilizzato nel periodo di lockdown. Per ogni ulteriore informazione, gli utenti possono contattare il numero verde: 800 850 800 (da rete fissa), oppure, il numero 0733 29351 (da rete mobile). Nel rispetto delle disposizioni anti covid, lo Sportello Clienti di Viale Don Bosco, 34 a Macerata è aperto solo su appuntamento, chiamando il numero verde 800 204 233 (da rete fissa) oppure, 0733 177 6774 (da rete mobile).

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA