Macerata invasa per San Giuliano Gli ambulanti: «Boom di vendite»

LA FESTA MACERATA «Siamo soddisfatti, vogliamo tornare anche il prossimo anno»: è questo il bilancio positivo delle attività commerciali che sono arrivate in città in occasione della tradizionale Fiera di San Giuliano. Anche le associazioni che hanno contribuito alla festa sono soddisfatte. Franca Fusco, presidente provinciale del Centro Italiano Femminile, racconta come sta andando la vendita del fischietto di San Giuliano: «Abbiamo avuto tante prenotazioni, molti anni fa era il regalo che i nonni facevano ai nipoti. Abbiamo ripreso...