MACERATA «Inattesi imprevisti»: così si esprime il dirigente comunale del servizio Welfare e Cultura del Comune di Macerata nella determina che stanzia 15mila euro per incarichi vari nell'ambito di una mostra di arte contemporanea voluta dal Comune a Palazzo Buonaccorsi con il condivisibile obiettivo di «valorizzare il ritorno a casa dell'artista internazionale Fabrizio Cotognini». Tra le varie voci, ce ne è una che suscita una serie di interrogativi sulla gestione dei beni culturali in città, nel particolare si stanziano 150 euro alla cooperativa Sistema Museo di Perugia per «visita guidata in lingua inglese». Il Comune di Macerata e i musei civici non hanno al loro interno persone capaci di spiegare una mostra in inglese? Nei vari contratti affidati alle varie coop non c'è una voce in tal senso? Sembrerebbe di no, a leggere almeno la determina comunale che appunto liquida 150 euro alla coop di turno per la visita guidata in inglese. Seguono nel dettaglio gli altri imprevisti della mostra tra cui Film Cart di Fabio Bonfigli per fornitura ed applicazione pellicola colorata c/o Palazzo Buonaccorsi (3.904 euro), Meridiana per servizio affissione poster presso Rampa Zara (61 euro), Tipografia S.Giuseppe per stampa manifesti, poster e striscione (561), coop. Sistema Museo per visita guidata in lingua inglese (158), Rema Tarlazzi per materiale elettrico (175 euro), Aon spa per polizza rischio mostra, (1.300 euro), Lb Comunicazione di Luca Ballesi per stampa 3.000 fogli di sala (2.147 euro).

