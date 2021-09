MACERATA In vista della ripartenza delle scuole cambia la viabilità presso il polo Alighieri-Mestica. Il comando della Polizia locale, con l'avvio delle lezioni del nuovo anno scolastico, ravvisata la necessità di limitare la circolazione veicolare sulle strade interne all'area del polo scolastico Alighieri-Mestica (viale Giorgio Pagnanelli e piazzale Maria Montessori) e per garantire la sicurezza della circolazione stradale, ha emesso una nuova ordinanza valida a partire da domani e per tutto il periodo scolastico, negli orari 7.30-8.15 e 12.30-13.15 di entrata e uscita studenti. «I veicoli provenienti da via Roma e transitanti in piazzale Velardi dovranno rispettare la prescrizione senso unico all'imbocco con viale Giorgio Pagnanelli e proseguire per l'uscita verso via Prezzolini. I veicoli in uscita dal nuovo parcheggio dell'esercizio commerciale Eurospin avranno l'obbligo di direzione a destra. Gli autocarri con portata superiore a 35 quintali in uscita in quegli orari dal parcheggio dovranno aspettare la fine dell'orario di divieto per riprendere la marcia. Il personale docente amministrativo facente parte del polo scolastico dovrà parcheggiare nell'apposita area interna nel retro dei due rispettivi edifici, negli spazi segnati. In viale Giorgio Pagnanelli sono istituiti il senso unico di marcia, fino alla rotatoria limitrofa all'ex sede dell'Ufficio Immigrazione, eccetto autobus e veicoli con portatori di handicapp; il divieto di sosta con rimozione forzata 0-24 su entrambe le direttrici di marcia e il limite massimo di velocità di 30 chilometri orari dove segnalato».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA