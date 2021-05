MACERATA In tutta Italia si accende il dibattito sugli anziani nelle Rsa: dopo i tanti focolai, che hanno causato numerose vittime, i contatti con l'esterno nelle residenze erano stati interrotti in via precauzionale. Lo scorso 8 maggio, il Ministro Speranza ha autorizzato le visite, a seguito di vaccinazione o tampone negativo. Molte Rsa anche nel Maceratese hanno riaperto i battenti, consentendo con tutte le accortezze del caso, la visita dei parenti agli anziani ospiti delle strutture. Il tema arriva anche nel Consiglio Regionale delle Marche, con due interrogazioni presentate da Simona Lupini, Movimento 5 Stelle. «In questi mesi, sono state sospese le visite dall'esterno, ma anche le attività di socializzazione e riabilitazione che normalmente si tenevano all'interno delle strutture, come la fisioterapia, la logopedia o la terapia occupazionale» spiega Simona Lupini, consigliera regionale. «Ora che la vaccinazione degli anziani è in fase avanzata, si può iniziare a programmare il ritorno alla normalità. Nelle nostre due interrogazioni, chiediamo alla Giunta quali sia la situazione nelle Rsa e quali provvedimenti si vogliano adottare».

