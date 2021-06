MACERATA In Piazza della Libertà la presentazione di E tutto iniziò a tremare, il romanzo di David Miliozzi che racconta il viaggio più sconvolgente, dalla pancia della madre a questa terra, dal punto di vista del padre. I nove mesi della gestazione nei giorni dell'attesa e del terremoto che ha colpito la nostra terra. Macerata al centro, ripartendo dalla sua piazza principale, piazza della Libertà, perché libera deve sempre essere la cultura. A seguire aperitivo e cena al Centrale a sottolineare che la piazza è il luogo del confronto e dell'incontro, dove un tempo nascevano le grandi idee e i movimenti artistici e culturali che hanno lasciato il segno. E tutto iniziò a tremare, grazie a un'idea di Elisabetta Garbati, è diventato un cortometraggio che sta partecipando ai principali festival cinematografici, con la regia di Federica Biondi e l'interpretazione di Simone Riccioni, Caterina Shulha e Barbara Enrichi. Relatore della serata Lorella Bonotti ideatrice e socia fondatrice di Appassionata, una delle prime ad aver intuito le potenzialità della storia di questo libro, che ne ha sottolineato la profonda vitalità. Elisabetta Garbati, curatrice e organizzatrice dell'evento, ha fortemente voluto questo momento di condivisione con tutta la città, che ha risposto con entusiasmo e partecipazione. Una serata in cui letteratura, cinema e musica hanno risuonato nel cuore di Macerata, per dare un segnale concreto di ripartenza, nel momento in cui l'estate è tornata ad avvicinarci dopo un inverno di distanze.

