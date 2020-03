MACERATA «In merito alla situazione attuale abbiamo deciso di sospendere l'attività dal 4 marzo per dare un contributo alla comunità a ridurre al minimo la possibile diffusione di malattie virali. Ringraziamo in anticipo per la comprensione». La ristorazione ai tempi del Coronavirus. Una decisione certamente sofferta per Lorenzo Zhou, titolare del ristorante giapponese Yoshi Yoshi di Piediripa che ha annunciato sui social la chiusura del ristorante maceratese. «Non possiamo sapere se all'interno del nostro locale transitano persone positive al Coronavirus e quindi abbiamo deciso di sospendere l'attività per evitare il rischio di contagio ha continuato Zhou -. Abbiamo deciso di chiudere anche per la sicurezza delle nostre famiglie perché non possiamo permettere che il Covid-19 interessi anche i nostri parenti. Ancora non sappiamo quando riapriremo; di certo lo faremo quando l'emergenza sarà passata completamente». Una chiusura che coinciderà con un calo economico a livello commerciale che sta già interessando molti ristoranti e molte attività commerciali del capoluogo «Purtroppo questo è vero ma non possiamo fare altrimenti ha concluso il titolare del ristorante Yoshi Yoshi -. Dobbiamo salvaguardare la nostra salute».

a. b.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA