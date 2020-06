MACERATA Il sindaco Romano Carancini lo ha ribadito anche ieri, il bando per le piscine nel nuovo polo scolastico di via Roma è prossimo alla pubblicazione. Si parla del progetto dell'ufficio tecnico comunale per la realizzazione di un polo natatorio che la giunta intende far partire nell'area delle ex Casermette. La struttura andrà ad occupare l'ultimo lotto libero nell'area utilizzata per la realizzazione del polo scolastico. Secondo quanto assicurato dal sindaco Romano Carancini si tratterà di una struttura su tre piani e divisa in due corpi di fabbrica. Ci saranno due piscine, una di 25 metri di lunghezza, per 16,50 di larghezza e 1,80 di profondità, ed una seconda più piccola, di 6 metri per 16,50, profonda 1,35 metri. Spazi per gli spogliatoi e una gradinata con 190 posti. Al secondo piano è prevista una palestra (misure 25x35x16,50), alta 6,20 metri. All'ultimo piano una sala riunioni di 165mq. Da Fontescodella alle ex Casermette si sono persi circa 4 milioni: il progetto di Fontescodella costava 12 milioni e rotti, l'attuale poco meno di 8. Finanziamenti? Circa sette milioni con il ricorso ai mutui, 100mila euro di fondi comunali e poco meno di un milione con l'ipotizzata vendita di immobili. Il consigliere comunale di opposizione Riccardo Sacchi aveva fatto presente che finora, senza approdare a nulla, il Comune di Macerata avrebbe già speso un paio di milioni di euro per la ultradecennale vicenda delle piscine, tra consulenze, perizie e transazioni. L'ultima contestazione da parte delle forze di opposizione è legata al fatto che la giunta arriva a tempo scaduto, quando l'amministrazione è sostanzialmente in proroga di mandato per via della pandemia. Il sindaco replica che la giunta lavora fino all'ultimo giorno utile.

l. pat.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA