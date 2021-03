MACERATA Il giudice del lavoro del Tribunale di Macerata ha bocciato il ricorso di urgenza fatto da una dottoressa contro la nomina di Leonardo Costarelli a primario di Radiodiagnostica dell'ospedale di Macerata. La nomina era stata fatta nel gennaio dello scorso anno, decisione presa dall'allora direttore generale Alessandro Maccioni che aveva scelto il secondo nella terna indicata dalla commissione, scelta fatta sulla base di una delibera regionale che permette di scegliere all'interno di una terna motivando la decisione nel caso non venga indicato il primo. Il primo nome indicato dalla commissione esaminatrice ha fatto ricorso al giudice del lavoro e ieri il giudice ha sciolto la riserva risalente al giorno della prima udienza bocciando il ricorso. Il magistrato non ha ritenuto infatti di bloccare la nomina. Maccioni ha preferito Costarelli per l'esperienza professionale di responsabilità in struttura. L'Asur era assistita dall'avvocato Giuseppe Carassai, il dottor Leonardo Costarelli dall'avvocato Andrea Medici del Foro di Ancona: «Con il collega abbiamo sostenuto - ha rilevato l'avvocato Medici - che la nomina del primario è una scelta di carattere fiduciario e discrezionale che il dirigente Asur fa nell'ambito della terna degli idonei». Per oggi intanto, sempre in tribunale a Macerata, è fissata la prima udienza del processo nel merito.

