MACERATA Il Dpcm del 24 ottobre rischia di essere un ostacolo difficile anche per gli atleti affermati dell'Asd Ginnastica Virtus Pasqualetti di Macerata. Oltre 14mila euro i soldi spesi per adeguarsi ai protocolli sanitari contro il Coronavirus. «Disposizioni funzionali» e che «hanno funzionato», tant'è che, secondo il presidente Giorgio Luzi, prima carica a livello nazionale anche della Lega ginnastica, «non si hanno notizie di focolai del virus nelle palestre». Le statistiche non sono però servite a evitare la nuova chiusura dopo i tre mesi dovuti al lockdown: «Nonostante il rispetto dei protocolli si è andati in questa direzione, il che è paradossale ha spiegato ancora Luzi -, avremmo preferito che la sospensione riguardasse soltanto chi non si fosse messo in regola ma non è avvenuto. Ci hanno fatto fare gli investimenti e poi ci hanno chiuso ancora». Ferme perciò anche alla Virtus le attività del fitness, della ginnastica per tutti e quella di base. Proseguono invece gli allenamenti per i protagonisti delle gare d'interesse nazionale che certamente non mancano all'interno della società nata nel 1905. Due i campionati di Serie A1 di ginnastica maschile alle spalle con gare importanti da affrontare nelle prossime settimane: il titolo assoluto con quattro atleti in gara il 7 e l'8 novembre, le Final Six per società il 21 e 22 dello stesso mese. Non a caso Luzi rappresenta anche la Lega ginnastica che si è fatta sentire anche con il Governo: «Ho scritto ai ministri dello Sport e della Salute chiedendo di tornare ai protocolli, se vogliono persino più stretti, per riaprire quelle palestre che li rispettano ha ribadito il presidente -, in un Paese normale si aumentano i controlli, non si chiudono indiscriminatamente tutte le strutture».

Andrea Mozzoni

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA