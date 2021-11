MACERATA Il Comune di Macerata informa che la Giunta regionale, con un'apposita delibera ha precisato che è vietato effettuare le vendite promozionali nei 30 giorni antecedenti alle vendite di fine stagione, limitatamente agli articoli di vestiario confezionati, compresi quelli di maglieria esterna, camiceria, accessori di abbigliamento, biancheria intima, nonché abbigliamento e articoli sportivi, calzature e articoli in pelle e cuoio, borsetteria, valigeria ed accessori, articoli tessili, mobili ed articoli per l'arredamento. «Di conseguenza - spiegano dal Comune - le vendite promozionali potranno essere effettuate solamente fino al 6 dicembre 2021 fatte salve eventuali e successive decisioni in merito derivanti dallo stato di emergenza epidemiologica da Covid-19. Restano invece confermate le date dei saldi di fine stagione per l'anno 2022: dal 5 gennaio (1° giorno feriale antecedente l'Epifania) al 1° marzo 2022 saldi invernali, dal 2 luglio (1° sabato del mese di luglio) fino al 1° settembre 2022 saldi estivi. Confermato che per le vendite di fine stagione e l'evento del Black Friday (previsto per oggi venerdì 26 novembre 2022) non è previsto l'obbligo della preventiva comunicazione al Comune».

