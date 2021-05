MACERATA Il comando della Polizia locale, per motivi di interesse pubblico e la salvaguardia della mobilità, ha emesso un'ordinanza che riguarda alcune vie della città. Il provvedimento prevede in viale Leopardi l'installazione di un dissuasore di sosta flessibile all'altezza di Rampa Zara. In via 2 agosto 1980 revocato il divieto di sosta 0-24 sul lato destro a scendere in direzione via E. Ballesi e istituzione del senso unico alternato con obbligo di precedenza per i veicoli che si immettono sulla via provenienti da via E. Ballesi. In vicolo Delle Scuole installazione dissuasori di sosta e in via Ghino Valenti: istituzione di uno stallo di sosta riservato ai veicoli a servizio delle persone diversamente abili che espongono lo speciale contrassegno in prossimità della nuova sede Laboratorio ProAvis di Macerata. In via Fontemaggiore tra l'altro limite massimo di velocità di 30 km/h, sul lato destro a scendere in direzione contrada Santo Stefano parcheggio delimitato a pettine sul tratto opposto a Fonte Maggiore e in modo parallelo all'asse stradale sul tratto seguente dove segnalato; divieto di sosta sul tratto successivo con inizio all'altezza del tratto adiacente la proprietà privata recintata. In via Valadier installazione di dissuasori flessibili in prossimità dell'intersezione con via Mazenta, per garantire le manovre degli autobus del servizio urbano.

