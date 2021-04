MACERATA Il caos nel conteggio dei casi di Coronavirus delle Marche ha riguardato quasi esclusivamente la provincia di Macerata. Nell'ultima settimana sono risultati contati due volte (prima nell'antigenico rapido, poi nel molecolare) 202 casi (224 in tutte le Marche) che riguardano il 31 marzo (giorno del picco di 260 casi, poi risultato errato), il 29 e il 26 marzo. Per cui ieri il numero dei casi complessivi in provincia è calato, passando da 18.362 a 18.249. Quindi 113 casi, la differenza fra i 202 tolti dal ricalcolo e gli 89 registrati ieri (quelli reali). Districarsi diventa sempre più difficile, eppure proprio sui dati si basano le restrizioni da cui dipendono la vita sociale ed economica dei cittadini. Ora emerge un quadro totalmente diverso e più in linea con il trend delle ultime due settimane: la provincia di Macerata è sotto la soglia dei 250 casi per 100mila abitanti in sette giorni, limite per il cambiamento di colore: l'altro ieri era di 238 (non 303 come derivante dall'errore nei conteggi); oggi è 233.

Il focus

Guardando ai dati per Comune, più veritieri in quanto si contano le persone che sono in isolamento, ecco che i numeri corrispondono. Rimangono isole dove si fa fatica a scendere: Camerino e Cingoli segnano ancora più positivi nell'arco delle ultime 48 ore. Come viene pure confermata la situazione delicata di Macerata, che ora sembra arrivata ad un plateau. Ieri erano segnalati 250 attualmente positivi, + 4 rispetto a due giorni prima. Ormai la forbice da Civitanova si sta assottigliando ed è prossima la parità, soprattutto grazie ad un decremento verticale lungo la costa. Nell'ultimo aggiornamento a Civitanova risultavano 279 attualmente positivi, 30 in meno in 48 ore. Due i decessi nell'ultimo bollettino sui 15 in tutta la regione: un 62enne di Sarnano morto al Covid Hospital e un 92enne di Gualdo deceduto a Macerata.

e. p.

