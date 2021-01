MACERATA Ieri summit con i sindaci organizzato dal prefetto Ferdani. Per migliorare la conoscenza e la consapevolezza delle misure precauzionali da osservare nei pressi delle scuole e all'interno delle aule saranno organizzati momenti di formazione da remoto dei rappresentanti di classe che a loro volta si faranno testimonial e portavoce di quanto appreso a favore degli altri studenti. I corsi, suddivisi su più giorni, con distribuzione di brochure da parte dell'Asur, consentiranno un successivo momento educativo, a cura degli studenti, che diventeranno loro stessi protagonisti della cultura della prevenzione per fronteggiare l'emergenza sanitaria. Il gestore del trasporto pubblico, per rispettare la capacità di carico degli autobus al 50%, incrementerà il numero dei mezzi di trasporto predisponendo gli orari delle corse dei pullman in relazione a quelli di ingresso e di uscita forniti dagli istituti, secondo la turnazione degli studenti al 50% in presenza. Garantirà altresì un aumento delle fermate al fine di spalmare le presenze degli studenti in attesa. A cura del gestore verrà realizzata una campagna comunicativa ad hoc tramite i social per invitare i ragazzi all'uso di una App informativa sul trasporto pubblico locale e i comportamenti corretti di distanziamento.

