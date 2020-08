MACERATA «I contagi da Coronavirus sono in aumento. Io credo che la scuola partirà regolarmente ma credo anche che, se la crescita dei casi continuerà ininterrotta, potrebbe succedere che le attività didattiche vengano sospese, perlomeno in certi territori e per alcuni periodi. Da genitore di 2 bambini piccoli, ho sofferto molto per i mesi di scuola che i miei figli hanno perso. Attendo con ansia il nuovo anno scolastico perchè credo che la felicità dei bambini sia strettamente legata allo stare insieme con i loro coetanei. Spero davvero che l'anno scolastico si svolgerà come sempre, senza interruzioni, ma faccio anche una proposta seria». Sono le parole del professor Marco Alfei, candidato consigliere per la lista Macerata Insieme. «Se mai la scuola venisse chiusa, il Comune di Macerata non lascerà soli i bambini ed i genitori. Penseremo a delle attività alternative da svolgere in sicurezza - assicura il candidato -. Ad esempio attività all'aperto, a piccoli gruppi, quando il meteo lo consente. Attività che possono essere garantite dal personale scolastico, all'interno della didattica alternativa prevista dal ministero, o dalle associazioni. Il comune potrà mettere a disposizione anche grandi spazi chiusi, come il centro fiere o il palazzetto dello sport. Basterà garantire anche poche ore ogni giorno ad ogni singolo bambino e ragazzo ma non lasceremo più i bambini chiusi in a casa a chiedersi perchè possono vedere i loro amichetti solo attraverso lo schermo di un computer. Faccio questa proposta come candidato consigliere per il centrosinistra, lista Macerata Insieme».

