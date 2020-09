MACERATA Hanno riaperto ieri gli asili nido a Macerata nel rispetto di tutte le normative Covid. L'assessore alla cultura di Macerata Stefania Monteverde è passata nei plessi a salutare personale e bambini. «Oggi primo giorno di scuola nei nostri nidi d'infanzia. Tutte le norme rispettate. Non sono molte le città che sono pronte a partire oggi. Noi sì - ha scritto poi su Fb -. Oggi lascio dopo tanti anni di lavoro insieme: rafforzato il coordinamento pedagogico, fatto nascere un nuovo nido pubblico, creato un nido nella casa di riposo, nonni e bambini insieme, mense biologiche, rigenerato gli spazi verdi con un percorso partecipativo e con materiali sostenibili; trasformato il regalino di Natale da pupazzetto a libretto Nati per Leggere (dal primo anno; vinto un bando di finanziamento da 300.000 euro; affrontato il terremoto e poi il lockdown; costruito il tavolo 0-6 già dal 2014 per il curriculum verticale e il coordinamento dei nidi d'infanzia comunali e quelli privati (molto prima della legge 2017); fatto l'opera lirica nei nidi d'infanzia. Ci sono sempre tante cose da fare. Prima o poi un agrinido a Macerata, mi piacerebbe. Questo con i nidi d'infanzia è stato uno dei percorsi culturali più importanti che ho vissuto. Quando si parla di cultura, da qui bisogna partire. Grazie alle educatrici e al personale dei nidi di Macerata che mi hanno accompagnato a costruire una visione politica di grande respiro. Il respiro dei più piccoli».

